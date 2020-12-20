"А ты – никто!": в Киеве пьяный полицейский разбил авто и снес забор (видео)

В Киеве в ночь на воскресенье, 20 декабря пьяный, предположительно, следователь полиции на автомобиле Toyota на пустой дороге на Косенко, 45 не справился с управлением и влетел в припаркованный Mercedes, а затем в забор.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации издания, виновника происшествия зовут Денис Карасев и он является капитаном полиции.

От прохождения теста на состояние опьянения он отказался, как на "драгере", так и у врача-нарколога. При этом, судя по видео, мужчина был очень пьян.

Он вел себя очень грубо, утверждал, что не был за рулем, нецензурно выражался и угрожал свидетелям, давая им понять, что ему все равно "ничего не будет".

"Да, я красавчик, и что дальше?.. А ты – никто, понял, Вася, ты... никто", – вступил Карасев в перепалку с хозяином забора, который он поломал.

Осторожно! Нецензурная лексика.

Он также предлагал пострадавшему заплатить ему ущерб за сломанный забор и спрашивал сумму. Когда тот в шутку сказал "две тысячи долларов", пьяный правоохранитель сразу согласился.

Напомним, в Черкассах на парковке торгового центра женщина-водитель протаранила три автомобиля и сбежала. Однако позже она вернулась и призналась в содеянном полицейским.

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