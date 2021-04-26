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Арестович стал "героем парковки": заблокировал дорогу пожарной машине на 1,5 часа

26 апреля, 20:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Из-за машины внештатного работника ОП спасателям не удалось доставить свое оборудование на место пожара

В Киеве во время учений спасателей в ЖК "Амурский" произошло ЧП – из-за машины внештатного советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича пожарные не смогли добраться до места.

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Об этом сообщили в YouTube проекте ЗупиниЛося.

Как видно в опубликованном ролике, сотрудники ГСЧС не смогли проехать через дворы к месту условного пожара из-за припаркованных авто.

Одним из "героев парковки" стал Алексей Арестович, из-за машины которого спасателям не удалось доставить свое оборудование на место пожара.

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Позже все-таки Арестович вышел к своему внедорожнику и признал свою вину. По его словам, обычно он оставляет под стеклом свой номер телефона, но на этот раз он якобы спешил.

Отметим, что история, которую опубликовали сегодня YouTube появилась на просторах интернета еще в начале марта. Скорее всего съемки ролика проходили тоже в прошлом месяце.

Ранее мы писали, что в Киеве "герой парковки" стал причиной мусорного коллапса.

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Киев авто парковка спасатели учения пожар ГСЧС парковка в Киеве Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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