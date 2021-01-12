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Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагонов

12 января, 21:19

Александр Марущак , Юлия Безпечная

Происшествие произошло на "красной ветке"

В Киеве вечером во вторник, 12 января, неизвестные хулиганы совершили настоящую атаку на поезда метрополитена, которые следовали по открытой части "красной" линии подземки.

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Об этом рассказала сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Инциденты произошли между станциями метро "Дарница" и "Черниговская", никто не пострадал.

"Хулиганы повредили окна в четырех поездах метро. Инцидент произошел с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". Никто из пассажиров при этом чудом не пострадал. На месте работают правоохранители", – рассказала она.

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Напомним, в конце декабря в Киеве нетрезвый пассажир избил сотрудницу метрополитена за то, что она не впускала его в подземку на станции "Оболонь".

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Киев метро поезда метрополитен черниговская окна камень Дарница
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