Авария на газопроводе под Киевом: что сейчас происходит на месте ЧП (видео)

В Васильковском районе Киевской области сегодня ночью, 15 сентября, произошло ЧП – прорвало газопровод, который поставляет голубое топливо в Европу. Журналисты "Сегодня" побывали на месте и узнали подробности аварии.
Как выяснилось, случилось все сразу после полуночи. Прорыв произошел в трубопроводе высокого давления Уренгой-Помары-Ужгород, который проходит через поля вблизи столицы. Диаметр этой трубы полтора метра, и звук газа, который выходил из нее под бешеным давлением, было слышно в близлежащих селах: Хотове, Чабанах и Иванковичах. Сразу после прорыва в этих селах частично отключили электричество и перекрыли газ.
Сейчас на месте аварии образовалась огромная земляная воронка, а вот сооружения – не пострадали. По словам спасателей, в час ночи утечку газа остановили, а сейчас на месте работают аварийные службы, привлекли и кинологов. Что стало причиной прорыва газопровода – пока неизвестно.
Также ранее мы сообщали, что эта ситуация не повлияет на транзит в страны ЕС. Поставку газа для потребителей уже организовали через другие газопроводы.
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