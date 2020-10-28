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Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)

28 октября, 12:30

Александр Марущак , Ольга Кравченко

ЧП произошло в Дарницком районе

В среду, 28 октября, в Дарницком районе Киева произошла авария на канализационном коллекторе.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Инцидент произошел на ул. Тростянецкой, 8. Сайту "Сегодня" в полиции Киева рассказали:

"На Тростянецкой произошла авария на канализационном коллекторе. Есть пострадавшие", – сообщили нам в полиции Дарницкого района.

Позже уточнили, что во время ремонтных работ в канализационном коллекторе произошел взрыв неизвестного газа. Пострадали три человека.

Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия.

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На место прибыли три машины скорой помощи.

В патрульной полиции сообщают, что рядом образовалась автомобильная пробка.

Ранее мы писали, что произошла авария на коллекторе в Киеве – тогда на Виноградаре перекрыли проезд и отключили в домах воду.

Напомним, на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Смотрите видео – реконструкция самого старого коллектора в столице:

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Киев авария пробка коллектор

Источник: Сегодня

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