Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)

Авария на железной дороге внесла коррективы в планы автомобилистов. Коллаж "Сегодня"
Из-за аварии на железнодорожной станции в Боярке Киевской области на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.
Об этом сообщили новости "Сегодня".
Пробки появились с обеих сторон переезда, автомобилисты ждут, пока дорогу разблокируют.
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Сейчас на месте идут ремонтные работы, утром туда приезжал автокран, который забрал вагон, сошедший с рельс.
За полчаса, пока съемочная группа "Сегодня" находилась у переезда, один поезд все-таки проехал, однако другие рейсы все еще задерживаются.
Напомним, в "Укрзализныце" объяснили, что из-за аварии снесло опоры контактной сети. Читайте, какие рейсы задерживаются.