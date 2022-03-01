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Авианалет на Бровары и Васильков: оккупанты лишились еще 5 самолетов

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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1 марта, 08:00
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К сожалению, вследствие обстрелов есть погибшие
Военные РФ выпустили ракеты по Броварах
Военные РФ выпустили ракеты по Броварах / Фото: Коллаж: Сегодня

Авианалет, который накануне вечером оккупанты совершили на Бровары и Васильков, закончился сбитием 5 вражеских самолетов. Об этом сообщает командование ВВС ВСУ.

"Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным, это СУ-30 и СУ-35", – отмечается в сообщении.

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К сожалению, ракетные обстрелы привели к человеческим жертвам. Как сообщает мэр Василькова Наталия Балансинович, два человека погибли, три пострадали после попадания вражеского снаряда в пятиэтажку.

Также есть разрушения в Калиновке – по меньшей мере три частных дома. Есть ли там жертвы, уточняется.

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Потери от авианалета

По состоянию на вечер было известно, что в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

В результате авианалета на Бровары ранены минимум пять человек, один погиб.

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