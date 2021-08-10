Авто, которые дрифтовали на исторической Софийской площади, могут изъять

10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили дрифт

Спорткары, устроившие гонки в центре столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в экстремальных рекламных съемках на Софийской площади в Киеве.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

"Шевченковская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту событий, произошедших на Софийской площади в связи с проведением несанкционированных съемок", – говорится в сообщении.

Как установлено следствием, утром 10 августа частная компания провела рекламное мероприятие с привлечением двух автомобилей, которые на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому устроили дрифт.

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Первоочередными следственными действиями установлено, что в КП ДЭУ Шевченковского района представители частной компании по проведению съемок не обращались и свои действия не согласовывали.

По предварительной информации, ориентированный размер нанесенного ущерба в результате повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к уголовному правонарушению.

"Решается вопрос об изъятии автомобилей, задействованных в съемках", – добавили в прокуратуре.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Памятник Богдану Хмельницкому

Как напомнили в прокуратуре, памятник Богдану Хмельницкому является памятником искусства XIX века, одним из символов Киева, а расположенный рядом Софийский собор является памятником архитектуры ХI века, который входит в Список наследия ЮНЕСКО.

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