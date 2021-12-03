Автомобиль полностью охватило огнем: в Киеве произошла жуткая авария (видео)

В Киеве, где недавно таксист на бешеной скорости влетел в авто на парковке, снова произошло страшное ДТП. Автомобиль после аварии загорелся.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Детали ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Новоконстантиновской. Транспортное средство полностью загорелось после аварии. Сейчас о пострадавших информации нет. На место ДТП выехали работники ГСЧС, полиция и скорая помощь.
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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
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