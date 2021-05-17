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Банде подрывников банкоматов в Киеве сообщили о подозрении (фото)

17 мая, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы – сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения

В Киеве задержали дуэт серийных воров, которые взорвали банкомат в Днепровском районе. Мужчины "специализировались" на кражах платежных терминалов. Сейчас им обьявили о подозрение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Злоумышленники воровали в течение нескольких месяцев в разных районах столицы. Они похищали терминалы, которые в дальнейшем вывозили за пределы города, разбирали и получали из них кассеты с наличными.

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"Мы задержали фигурантов "на горячем" сразу после совершения преступления на бульваре Перова в Днепровском районе столицы, где путем подрыва терминала они пытались завладеть деньгами. 44-летнего жителя столицы и 40-летнего жителя Киевской области мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также выяснили, что они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полицейские во время обысков обнаружили устройство для отключения сигналов GPS-навигаций, части банковских терминалов, номерные знаки, ножи, деньги и личные вещи правонарушителей. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

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"В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 15, частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Это – покушение на кражу, и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также у нас есть все основания полагать, что злоумышленники причастны еще к ряду краж, совершенных на территории столицы, доказательством которых занимается следствие", – добавил руководитель столичного главка.

Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Киеве подорвали банкомат и украли деньги.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата ПриватБанка на столичной Борщаговке.

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