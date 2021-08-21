Беспредел на репетиции парада: один водитель наехал на патрульного, а второй на известную телеведущую

По факту наезда автомобиля на журналистку начато уголовное производство

На снимке рука Владислава Подгорного - старшего лейтенанта полиции, патрульного Киева. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полным ходом идет подготовка к юбилейному Дню Независимости Украины. В пятницу, 20 августа, столица стала в пробках из-за перекрытых улиц.

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Жители города стали возмущаться в Сети по этому поводу. Однако обошлось не только критикой в интернете – некоторые участники дорожного движения получили травмы и дали ход уголовному производству.

Специально наехал на полицейского

Во время репетиции парада к 30-летию независимости Украины столичный водитель намеренно наехал на патрульного, который перекрывал дорогу. Об этом сообщается в Instagram-сообществе "Киевский Движ".

"Водитель специально наехал на патрульного, который перекрывал дорогу из-за репетиции парада", – говорится в описании к видео, которое сняли очевидцы.

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Старший лейтенант полиции Владислав Подгорный вместе с напарницей перекрывали движение на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской. В полиции заявляют, что неоднократно сообщали и просили водителей выбрать другой маршрут движения.

"К сожалению, водитель КИА решил, что это ограничение движения касается всех, кроме него. Водитель подъехал к патрульным и требовал его пропустить, когда же услышал отказ – начал конфликтовать и сделал вид, что у него сломался автомобиль и он не может его убрать с перекрестка. Через некоторое время человек быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП патрульного госпитализировали в больницу для тщательного осмотра. На место происшествия вызвали следственную оперативную группу.

Наезд на известную телеведущую

Одним таким конфликтом пятничная репетиция не обошлась. От такого же водителя пострадала известная журналист и телеведущая "Украина24" Наталья Влащенко.

Пострадавшая от наезда водителя Наталья Влащенко / Фото: Facebook

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"Поскольку город закрыт, я только что пыталась проехать в центр на эфир. В 18.00 стартовать должна. Подошла к инспектору, регулирующему движение на углу Короленковской и Жилянской, чтобы спросить – когда можно проехать. В это время мне на ногу наехало колесо машины", - поделилась произошедшим Влащенко.

Инспектор сразу же закричал, не видит ли водитель женщину и полицейского. На что тот спокойно ответил: "Так что, вам можно стоять на дороге?". Несмотря на это, пишет журналист, инспектор не задержал водителя.

"Нога болит. Эфир проведу, надеюсь", – заявила телеведущая и поделилась фото, на котором видно черный след на джинсах от колеса.

Фото ноги пострадавшей Натали Влащенко / Фото: Facebook

Фото ноги пострадавшей Натальи Влащенко / Фото: Facebook

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Потоки машин либо стояли, либо очень медленно двигались. По словам журналиста, водитель не мог не видеть ее и инспектора.

Ход дали делу

Позже на сайте НП Киева появилось сообщение о том, что полицейские установили личность водителя и за несколько часов разыскали его. Им оказался 33-летний киевлянин.

По данному факту следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, водителю грозит:

либо выплата штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

либо исправительные работы на срок до двух лет;

либо арест на срок до шести месяцев;

либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в военном параде к 30-летию независимости Украины примут участие более 5000 военных, 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Кроме того, в этот день состоится концерт знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли, а собранные деньги от его выступления пойдут на создание музея Ивана Марчука. Увидеть мировую звезду можно будет на НСК "Олимпийский".