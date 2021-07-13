Бьет фонтаном: киевлянам приходится заделывать прорывы труб своими силами (видео)

В "Киеводоканале" рассказали, что в последнее время аварий очень много, но с чем это связано – неизвестно

Вода хлынула из канализационного люка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 13 июля, произошел прорыв трубы. Местные жители решили накрыть место отверстия, через которое била вода – камнями.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел на улице Кричевского, 19.

"Из под асфальта бьет фонтаном вода. Службы никак не реагируют – тупо безразлично", – пишут в Сети.

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Как рассказали корреспонденту "Сегодня", на место прорыва воды выехала бригада "Киеводоканала".

"Наша бригада выехала на место прорыва", – сообщили нам в службе.

Там отмечают, что в последнее время прорывов стало очень много.

Ранее мы писали, что в Киеве ремонтники ликвидировали прорыв трубы, а на фоне снимали выписку роженицы. Она позвала целую съемочную бригаду. Фотографов и операторов совсем не смущала авария.

Напомним, в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.