Українська
$ 27,29
32,35
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Бьет фонтаном: киевлянам приходится заделывать прорывы труб своими силами (видео)

13 июля 2021 16:47

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В "Киеводоканале" рассказали, что в последнее время аварий очень много, но с чем это связано – неизвестно

Вода хлынула из канализационного люка. Фото: коллаж "Сегодня"

Вода хлынула из канализационного люка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 13 июля, произошел прорыв трубы. Местные жители решили накрыть место отверстия, через которое била вода – камнями.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Инцидент произошел на улице Кричевского, 19.

"Из под асфальта бьет фонтаном вода. Службы никак не реагируют – тупо безразлично", – пишут в Сети.

Реклама

Как рассказали корреспонденту "Сегодня", на место прорыва воды выехала бригада "Киеводоканала".

"Наша бригада выехала на место прорыва", – сообщили нам в службе.

Там отмечают, что в последнее время прорывов стало очень много.

Ранее мы писали, что в Киеве ремонтники ликвидировали прорыв трубы, а на фоне снимали выписку роженицы. Она позвала целую съемочную бригаду. Фотографов и операторов совсем не смущала авария.

Напомним, в Печерском районе Киева прорвало трубу – фонтан воды бил из-под асфальта и достигал высоты девятиэтажного дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)Происшествия
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)Происшествия
Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки (фото)
Смертельное ДТП под Борисполем: семеро детей сидели в багажнике легковушки (фото)Происшествия
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)Происшествия
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)
Авария поезда в Боярке: авто застряли в огромных пробках под Киевом (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять