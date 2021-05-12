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Бетономешалка-перевертыш. В Киеве до сих пор пытаются убрать последствия пьяного ДТП (фото, видео)

12 мая, 12:41

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Груженая цементом машина перевернулась прямо посреди улицы – водитель был пьян

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса произошла серьезная авария. Из-за пьяного водителя перевернулась бетономешалка. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов, на месте уже работают спасатели.

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На данный момент движение на улице затруднено, так как по проезжей части разлился бетон.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

Спасателям нужно предварительно разрезать бочку, чтобы выгрузить часть бетона и облегчить машину.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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Сколько продлятся работы пока неизвестно.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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Как накажут водителя за аварию в пьяном виде – будут решать правоохранители.

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Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в жутком ДТП под Ровно погибла целая семья.

Напомним, накануне в Харькове на улице Тюринской легковушка насмерть сбила 70-летнюю женщину.

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