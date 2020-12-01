Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Без горячей воды и отопления остались семь домов: в Печерском районе прорыв теплотрассы

1 декабря, 11:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бригада начала аварийные работы

В Киеве во вторник, 1 декабря, произошел прорыв теплотрассы на улице Старонаводницкой, 40.

Реклама

Об этом сообщили "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".

В результате повреждения произошла утечка теплоносителя на проезжую часть.

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток", – рассказали в "Киевтеплоэнерго".

Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в семи жилых домах.

Реклама

Ранее мы писали, что в столице фура провалилась под асфальт из-за прорыва трубы.

Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Видео: Telegram-канала "СолнцеЛикий Харьков"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мост патона теплотрасса прорыв трубы Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушкиПроисшествия
Смертельное ДТП в Киеве: пытался перебежать на красный свет
Смертельное ДТП в Киеве: пытался перебежать на красный светПроисшествия
В Киеве оборвался лифт в гипермаркете: есть жертвы
В Киеве оборвался лифт в гипермаркете: есть жертвыПроисшествия
В Киеве из автомата расстреляли Mercedes (фото)
В Киеве из автомата расстреляли Mercedes (фото)Происшествия
Под Киевом разбили суперкар Lamborghini (фото)
Под Киевом разбили суперкар Lamborghini (фото)Происшествия
Задержанный под Киевом педофил оказался известным звездным фотографом
Задержанный под Киевом педофил оказался известным звездным фотографомПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять