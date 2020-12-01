Без горячей воды и отопления остались семь домов: в Печерском районе прорыв теплотрассы

В Киеве во вторник, 1 декабря, произошел прорыв теплотрассы на улице Старонаводницкой, 40.
Об этом сообщили "Сегодня" в КП "Киевтеплоэнерго".
В результате повреждения произошла утечка теплоносителя на проезжую часть.
"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток", – рассказали в "Киевтеплоэнерго".
Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в семи жилых домах.
Ранее мы писали, что в столице фура провалилась под асфальт из-за прорыва трубы.
Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
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