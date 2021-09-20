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Бежал и стрелял в копов: полиция Киевщины задержала пьяного водителя (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 13:13
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С места происшествия изъяты – оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы
Мужчина стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль
Мужчина стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль / Фото: Коллаж: Сегодня

В Вышгороде задержали пьяного водителя Audi, который хаотично двигался по дороге. А в ответ мужчина начал стрелять в полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

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"По требованию полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских", – говорится в сообщении.

Водителя удалось задержать только в Печерском районе столицы. 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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Позже выяснили, что нарушитель стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты – оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.

Что грозит водителю

Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенное площадку временного задержания транспортных средств.

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"Полиция задержала 33-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, последнее время участились случаи стрельбы:

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