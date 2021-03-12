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Бежала навстречу смерти: на Одесской трассе иномарка сбила женщину (видео)

12 марта, 20:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тело пешехода отбросило на несколько метров под отбойник

На трассе Киев – Одесса в районе поселка Вита-Почтовая легковой автомобиль сбил женщину, попытавшуюся перебежать оживленную автомагистраль в неположенное время.

Трагедия произошла в пятницу, 12 марта, около 17:00. На выложенном в Сети видео можно увидеть, как женщина дождалась включения зеленого сигнала светофора для движущихся автомобилей, после чего трусцой побежала поперек движения транспорта.

Водитель легкового авто попытался избежать наезда на пешехода и начал уводить иномарку с третьей полосы в сторону обочины, однако женщина продолжала бежать ей наперерез, пока не произошло столкновение. От сильнейшего удара жертву отбросило на несколько метров, и ее тело оказалось под дорожным отбойником. Автомобиль же по инерции проехал еще несколько десятков метров.

Любопытно, что если бы женщина в какой-то момент остановилась, трагического ДТП не было бы. Однако она продолжала бежала навстречу смерти.

Напомним, 6 марта на Гостомельском шоссе столкнулись две легковушки – Renault и Chevrolet. Обломки разлетелись на десятки метров, погибли люди.

Сайт "Сегодня" сообщал, что сегодня президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX. Документ ужесточает админответственность за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных. Однако, судя по всему, жизнь наказала нарушительницу значительно жестче.

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ДТП жертва Киев - Одесса Вита-Почтовая

Источник: Сегодня

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