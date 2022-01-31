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Бил и насиловал три часа. Под Киевом иностранец поиздевался над студенткой-девственницей

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 января, 13:26
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Молодой мужчина насиловал девушку всеми возможными способами, в результате чего было много крови
Иностранец признался, что изнасиловал девушку, потому что она ему отказала.
Иностранец признался, что изнасиловал девушку, потому что она ему отказала. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Киевом в Софиевской Борщаговке иностранец изнасиловал 21-летнюю студентку. Девушка с многочисленными побоями и следами насилия обратилась за помощью к правоохранителям.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как все произошло

Две студентки отдыхали в ночном клубе и познакомились с 26-летним гражданином Республики Камерун. После этого девушки решили продолжить знакомство в квартире мужчины.

Там они продолжили употреблять алкоголь. В результате одну из девушек мужчина изнасиловал. Подруга решила не помогать пострадавшей, мотивируя это тем, что она боялась нападающего.

Над девушкой иностранец издевался около трех часов. Врачи подтвердили на ее теле следы побоев и изнасилования. Девушка рассказала на видео, что мужчина насиловал ее всеми возможными способами, в результате чего было много крови. Пострадавшая была девственницей.

После всего случившегося иностранец отказывался открывать квартиру девушкам. Однако в результате он все же согласился по просьбе студенток вызвать им такси и отпустить.

В полицию об изнасиловании сообщил дежурный врач Киевской клинической больницы, куда была доставлена девушка. Произошло это около 7:00 утра 28 января.

Что угрожает иностранцу

Правоохранители задержали мужчину в его же квартире. Во время задержания он признался в содеянном.

Его могут посадить в тюрьму на 5 лет. Сейчас по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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