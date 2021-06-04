"Били и тягали по асфальту": в Киеве полицейские напали на мужчину (видео)

Имя пострадавшего и дальнейшая его судьба пока неизвестны

В Киеве задержали мужчину с наркотиками. Фото: скрин

В Киеве этой ночью произошло ЧП. Полиция с применением силы задержала мужчину с наркотиками.

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Видео задержания опубликовал художник и музыкант Дмитрий Бугайчук на своей странице в Facebook, с которым недавно произошел аналогичный случай.

По его словам, это случилось на улице Кирилловской.

"Друзья, на Кирилловской опять пытают. Прошу адвокатов", – написал он.

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Как рассказал корреспонденту "Сегодня" Дмитрий Бугайчук, он просто стал свидетелем происшествия. А мужчина совершенно посторонний и Дмитрий не имеет к задержанию никакого отношения.

"Это посторонний человек, я не знаю этого человека. Били его, тягали по асфальту", – сказал в комментарии Бугайчук.

В свою очередь, в полиции о побоях ничего не говорят.

"Прошлой ночью патрульная полиция задержала мужчину с наркотиками", – рассказали "Сегодня" правоохранители.

Имя пострадавшего неизвестно, а также его дальнейшая судьба.

Ранее мы писали, что руководство Национальной полиции должно провести тщательное служебное расследование относительно задержания в Киеве художника и музыканта Дмитрия Бугайчука, который утверждает, что полицейские его избили и подбросили наркотики.

Напомним, в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением.