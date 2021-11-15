Более полутонны наркотиков! Под Киевом "накрыли" банду (видео)

Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 15 млн гривен

На Киевщине разоблачили организованную преступную группировку. 37-летний киевлянин вместе с тремя сообщниками занимались изготовлением и сбытом психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Faceboоk.

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Мужчины обустроили специальное помещение на территории Броварского района, где делали наркотики, в том числе амфетамин.

"Психотропы мужчины сбывали через одну из служб доставок по всей территории Украины, продавали и в Польшу. За один килограмм наркотика правили более 48 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли 20 килограммов готового амфетамина, 120 литров амфетамина в жидком состоянии, 5 килограммов прекурсора "фенилнитропропен", 600 литров других прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

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Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 15 млн. гривен.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.1 ст.313, ч.1 ст.317 Уголовного кодекса Украины.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

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В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.