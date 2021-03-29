Боролся с рейдерами: стали известны возможные мотивы убийства общественного активиста в Киеве

Подозреваемых уже задержали, они не спешат сотрудничать со следствием

Стали известны возможные мотивы убийства общественного активиста и добровольца Александра Мандича, тело которого нашли в канаве на Киевщине.

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Как рассказали "Сегодня" в окружении убитого, он системно боролся с рейдерами, которые незаконно завладевали чужими квартирами в столице.

"Возможно, это и было мотивом", – сказал нам один из юристов из его окружения.

В прокуратуре Киева нам ответили, что подозреваемые пока не спешат сотрудничать со следствием.

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В свою очередь пресс-служба Нацполиции сообщает, что правоохранители уже задержали трех человек, причастных к похищению и убийству жителя столицы.

"Выяснилось, что накануне потерпевший имел конфликт со злоумышленниками. Когда утром заявительница решила навестить сожителя, то увидела в квартире разбросанные вещи, следы крови на стене и полу. Мы опросили свидетелей, которые сообщили, что видели у подъезда группу неизвестных лиц и запомнили авто, на котором они приехали. По городу было введено специальную полицейскую операцию. За сутки мы оперативно установили вероятных преступников ", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде В Киеве скандал из-за локдауна и подорожания проезда: главное о конфликте маршрутчиков с Кличко

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В убийстве подозревают двух уроженцев Луганской области и одного жителя Киева. Кроме того, подозреваемые ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы выясняем мотивы преступления и устанавливаем возможных соучастников", – добавил руководитель столичного главка.

Сейчас продолжается досудебное следствие, фигурантам уже сообщили о подозрении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Напомним, во Львовской области разоблачили преступную группу, которая похитила предпринимателя, чтобы не возвращать более 150 000 долларов долга.

Мы также сообщали, что в Киеве экс-депутат горсовета организовал банду, которая похитила бизнесменов и требовала с них деньги.

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