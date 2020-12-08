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Бросил гранату и открыл огонь: под Киевом задержали преступную группировку (видео)

8 декабря, 15:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Двое сотрудников полиции ранены

В Киевской области полиция задержала участников организованной группы, которые подозреваются в совершении разбойных нападений на квартиры жителей столичной области.

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Об этом сообщает Нацполиция Киевской области в Facebook.

Так, во время полицейской операции по задержанию двое сотрудников полиции получили ранения, однако обезвредили и задержали организованную группу нападающих.

Возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства, полученные преступным путем. Также злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

"Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции – пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника, работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник", – говорится в сообщении.

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Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство. В ближайшее время суд изберет меры задержанным.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали на вымогательстве частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и его посредника.

Напомним, ранее начальник управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области попался на взятке.

Видео: ГПСУ

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Киев опг киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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