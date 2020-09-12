"Будем киборгами": как чувствуют себя курсантки, которых сбил пьяный майор

Девушки отказались от денег виновника аварии, но нуждаются в помощи на дорогое протезирование

Позади у пострадавших в аварии курсанток тяжелые операции, впереди – длительное восстановление. Три курсантки военно-медицинского госпиталя, которых в прошлом месяце искалечил пьяный майор, рассказали новостям "Сегодня", как все произошло, как чувствуют себя сейчас и что помогает не впадать в отчаяние.

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Саша, Галя и Татьяна – курсантки военно-медицинской академии. Говорят, шли в военную академию, чтобы спасать бойцов на поле боя, вместо того сами оказались на койках военного госпиталя. Рассказывают, почему произошел наезд.

"Он пытался дрифтонуть, показать, как умеет ездить, девушки все красивые. И в следующий раз, когда я повернулась, я поняла, что он не успеет повернуть, и в тот момент он на нас наехал", – рассказывает пострадавшая.

Девушек спасли старшекурсники, которые оказались рядом, – остановили кровотечение. Скорая ехала аж сорок минут. Татьяне пришлось ампутировать ногу. Ей уже сделали шесть операций.

"Есть фантомные ощущения. Я чувствую пальчики, я чувствую пятку, я чувствую ногу, которой нет", – делится Татьяна.

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Галину оперировали дважды. У нее страшные переломы. А вот Саша – самая тяжелая. Ей ампутировали одну ногу, а сейчас пытаются спасти вторую.

"Я думаю, что уже где-то процентов 10 мы выходим в плюсы, потому что стопа жива", – говорит врач.

Кроме виновника трагедии, который в тот день праздновал продвижение по службе, ответить должны еще два офицера – за бездействие. Руководство академии уже проводит служебное расследование.

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"Был один из медиков, который стоял курил, когда Таня держала свою конечность в руке. Когда Таню забрали в скорую, он стоял курил над Галей", – рассказывают свидетели.

"По результатам расследования, которое завершится уже на следующей неделе, будут представлены материалы высшему руководству. Наша рекомендация будет – уволить", – объясняют в академии.

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Девушки жалуются, что следователь по делу до сих пор их не опросил. Однако адвокаты подозреваемого предлагали деньги. Девушки отказались. Тем не менее средства сейчас крайне необходимы на протезирование, поэтому помогают волонтеры.

"В отличие от атошников, они не имеют права на получение спортивной стопы. Например, Саша – она бегун, и она пообещала своему брату, который сейчас служит на востоке, пробежать еще марафон. Мы должны исполнить ее мечту", – говорят благотворители.

Девушки, как и раньше, не теряют бодрости и готовятся к жизни в новых реалиях.

"У меня здесь появились друзья, мы договорились с ними на Играх непокоренных бежать. Я буду бежать, приезжайте, будете снимать меня", – обещает Александра.

"Будем людьми нового поколения, будем киборгами", – со слезами на глазах говорит Татьяна.

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