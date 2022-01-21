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"Будет очень много жертв". В Броварах заминировали все школы и ТЦ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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21 января, 12:28
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Автор письма о минировании заявил, что заложил взрывчатку в ряде зданий в Броварах – он назвал свои требования
Под Киевом заминировали все школы и ТЦ
Под Киевом заминировали все школы и ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварах Киевской области, как и во Львове, проводят эвакуацию во всех школах и торговых центрах. Неизвестный сообщил копам, что здания заминированы и требует выкуп в 2 млн гривен. Однако хочет, чтобы деньги отправили на его номер телефона.

О этом сообщает News_Brovary.

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В Сети показали фото сообщения, которое пришло полицейским. В тексте отправитель назвался российским террористом KARNAVAL и заявил, что в результате взрывов погибнет много людей.

"Будет очень много жертв, я вам это обещаю на 100%, в каждой взрывчатке по 50 кг тротила, у вас есть 3 часа или выкуп 2 млн гривен на номер "...". Решать только вам о жизни людей", – говорится в сообщении.

Какое сообщение пришло копам. Скриншот

Массовые минирования в Украине

Вчера, 20 января, в стране "заминировали" целый ряд объектов:

По закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Однако за 2021-2022 год ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен.

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