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Бульдозер и "титушки": в Киеве прекратили незаконную застройку в парке Партизанской славы

25 января, 11:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Начали демонтаж сооружений и освобождение территории

В Киеве прекратили незаконную застройку в зеленой зоне парка Партизанской славы.

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Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.

Так, состоялся демонтаж сооружений и освобождение территории. События разгорелись в четыре часа утра.

"Среди привлеченных сил и средств – пять единиц техники, отряд коммунальщиков по благоустройству, заместитель мэра Владимир Бондаренко и рота муниципалов, которые занимались политикой безопасности составляющей операции", – говорится в сообщении.

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По информации, на месте оказали сопротивление кирпичные стены, а также полсотни титушок. Однако, стены упали, не выдержав стремительной атаки бульдозера.

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"Титушки вообще покинули поле боя, потеряв инициативу", – рассказали в Муниципальной Варте.

Отметим, в настоящее время продолжается очистка территории от строительного мусора.

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Ранее также сообщалось, что в Киеве директора строительной фирмы уличили в неуплате более 8,7 млн гривен налогов.

Тем временем Кабинет министров Украины отменил с 1 января 2019 года необходимость разработки и согласования историко-градостроительного обоснования застройщиками с органами охраны культурного наследия при строительстве на территории культурных памяток.

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Киев стройка варта парк Партизанской славы незаконное строительство

Источник: Сегодня

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