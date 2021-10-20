Был сильно пьян и лишен прав: появились новые детали погони грузовика в Киеве

В Киеве в Оболонском районе водитель автокрана устроил ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как оказалось, мужчину давно лишили прав и в момент аварии он был пьян.
Новыми подробностями поделился первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на странице в Facebook.
Водителя поймали неравнодушные граждане
Как стало известно, нетрезвый водитель сел за руль автокрана и совершил ДТП, в котором травмировались три человека. После этого нарушитель сбежал и устроил гонки по городу. Остановить его помогли неравнодушные граждане.
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Нарушитель был сильно пьян
На месте происшествия полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел проверку и оказалось, что у него 1,65 промилле – это почти в 8 раз больше установленной нормы.
Мужчину лишили прав в начале года
По информации правоохранителей, этого же нетрезвого водителя в начале года суд уже лишил права управления на 1 год за то, что он ездил в состоянии алкогольного опьянения.
Что грозит нарушителю?
Мужчина получил протокол за управление в состоянии опьянения по ч.2 ст. 130 КУоАП, также постановление по ч. 4 ст. 126, поскольку он уже был лишен права управления.
Административная ответственность по ч. 4 ст. 126 КУоАП предусматривает наложение штрафа в размере 20 400 гривен, а вот за повторное управление в состоянии опьянения водителя ждет наложение штрафа в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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