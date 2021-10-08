"Было много крови": в полиции раскрыли детали ЧП в киевском метро

"Сегодня" узнал все подробности. Сотрудники метрополитена и правоохранители оказали помощь пострадавшему

Новые детали ЧП в киевском метро. Фото: коллаж "Сегодня"

В полиции опровергли факт того, что в Киеве на станции метро "Теремки" подрезали мужчину. Как оказалось, пассажир ехал после операции на ноге и у него открылось кровотечение.

Об этом "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Что произошло в метро на самом деле?

В полиции Киева не подтвердили информацию о нападении на мужчину в поезде на станции метро "Теремки". Там заявили, что пассажира никто не подрезал ножом.

"Мужчина ехал в метро после операции на ноге. У него внезапно открылось сильное кровотечение. Поэтому на полу вагона было так много крови. Разошлись швы. Сотрудники метрополитена и полиции оказали ему помощь, перетянули ногу жгутом, на место вызвали медиков. После осмотра, он отказался от госпитализации и сам отправился домой", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении полиции Киевского метрополитена.

В киевском метро подрезали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В метро часто происходят ЧП

В вагоне киевского метро произошла драка между двумя мужчинам. Причина – один из пассажиров находился в вагоне без маски. Пассажиру сделали замечание, но в ответ он ударил оппонента ногой. Мужчина набросился на безмасочника и довольно жестоко его избил, нанося удары кулаком по голове.

Также сотрудники метро задержали пассажирку без маски в киевском метро. По словам сотрудников подземки, девушка отказалась надеть средство защиты, как этого требуют правила.

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