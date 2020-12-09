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Центр Киева окутало дымом из-за пожара на Почтовой (фото)

9 декабря, 14:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадал рядом припаркованный автомобиль

В Киеве 9 декабря произошел пожар на улице Набережно-Крещатицкой, 21 в Подольском районе.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

"Произошло загорание в отдельно стоящем металлическом павильоне размером 30х20 квадратных метров с распространением на рядом припаркованный автомобиль. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению", – говорится в сообщении.

На месте было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

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Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киеве 9 ноября произошел пожар в автомойке на улице Тираспольской.

Напомним, в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет.

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Смотрите видео – пожар в США на заводе:

Пожар на заводе в США

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Киев пожар ГСЧС Набережно-Крещатицкая

Источник: Сегодня

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