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Череп без челюсти. В Киеве обнаружили останки человека в коллекторе (фото)

10 декабря, 12:43

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Кости человека заметили диггеры среди завала из мусора

В коллекторе реки Лыбедь обнаружены скелетообразные человеческие кости. О страшной находке в столичную полицию сообщили минувшей ночью в 00:21. Кости человека заметили диггеры среди завала из мусора в коллекторе. На место выезжали спасатели Киевской аварийно-спасательной службы.

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В полиции Киева нам подтвердили данную информацию.

"Останки обнаружили в коллекторе реки Лыбедь, в километре от выхода на поверхность. Найден череп без нижней челюсти, тазовая кость и другие останки. Их отправили на медэкспертизу, чтобы установить возраст и пол человека. По данному факту открыто уголовное производство по 115 статье", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киеве.

Там добавляют, что найденные останки очень старые и длительное время пребывали в воде.

Ранее мы писали, что в центре Киева нашли останки троих людей. Страшную находку обнаружила киевлянка, которая прогуливалась подольскими холмами.

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Напомним, о массовом захоронении в воинской части. 19 скелетов обнаружили на действующем армейском объекте Ровенской области. Останки нашли в братской могиле, которую годами никто не замечал. У жертв прострелены черепа, сохранилась даже одежда.

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Киев череп останки коллектор Полиция Киева

Источник: Сегодня

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