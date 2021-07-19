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Черное небо и стена из дождя: Киев накрыл мощный ливень с грозой (видео)

19 июля 2021 11:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Непогода накрыла столицу. Коллаж "Сегодня"

Непогода накрыла столицу. Коллаж "Сегодня"

Киев в понедельник, 19 июля, накрыла непогода. В городе начался сильный дождь и гроза, поднялся ветер.

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Местные жители публикуют в Сети видео из разных районов столицы.

На записи видно, что от сильного дождя на улице стала плохая видимость.

Также на улице разбушевался ветер. Бьют молнии и слышно гром. Такая сейчас остановка на Виноградаре, местные жители говорят, спустя несколько минут ливня в их районе начался град.

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Тем временем в других районах непогода только приближается. Хотя на улице полдень, небо стало черным.

На Позняках темные тучи. Фото: "Сегодня"

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