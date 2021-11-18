Четыре удара ножом из-за ревности: в Киеве убили мужчину (фото, видео)

Мать обнаружила сына мертвым и сообщила в полицию

В Киеве во время конфликта мужчине знакомый нанес четыре смертельных ранения. Как оказалось, это произошло из-за ревности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В квартире на проспекте Маяковского она обнаружила сына без признаков жизни.

"Накануне пострадавший в доме распивал спиртное в компании мужчины и женщины, а на следующее утро мать обнаружила сына мертвым. По приметам оперативники установили личности гостей. Оказалось, что между 45-летним мужчиной и потерпевшим возникла ссора из-за ревности к их общей знакомой. Во время толкотни злоумышленник нанес 33-летнему оппоненту несколько ударов ножом в шею и грудь. Вероятное орудие преступления – нож, со следами бурого цвета мы изъяли и направили на экспертизу, а правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

Что ему грозит

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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