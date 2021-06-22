Четыре удара топором. Под Киевом мужчина чуть не убил младшего брата из-за завещания (видео)

Отец пригрозил старшему сыну, что лишит его наследства

Место преступления. Фото: скрин

В Киевской области произошла трагедия. Мужчина набросился на младшего брата с топором из-за завещания. Как сообщает корреспондент "Сегодня", ЧП произошло в селе Андреевка.

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Полицию вызвал сам нападающий. Он пытался убедить правоохранителей, что это отец рассек младшего сына.

Мужчине не поверили, потому что был сильно пьян. Впоследствии выяснили правду: отец пригрозил старшему сыну, что лишит его наследства – за постоянное пьянство. Тот – решил убрать конкурента на имущество – подстерег и набросился с топором.

Мужчина нанес четыре удара топором. Его задержали, а пострадавший в тяжелом состоянии – в больнице.

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Ранее мы писали, что в Киеве пьяный мужчина из ревности убил своего знакомого.

Напомним, что на Ровенском Полесье едва удалось избежать тройного убийства, совершенного в пьяном угаре из-за ревности. Так, в райцентре Березное 36-летняя местная жительница с 46-летним гражданским мужем отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых.