ЧП на набережной в Киеве. Стало известно откуда в Днепр лилась оранжева жижа

Специалисты КП "Плесо" обнаружили в воде искусственные красители и железо

В Днепр слили оранжевую жижу. Фото: коллаж "Сегодня"

Спустя пять дней стало известно, что именно слили в Днепр неизвестные. Сайт "Сегодня" сообщал, что киевляне заметили оранжевую жижу, которая вытекала из трубы в Днепр. Слив произошел на набережной между мостом Метро и Пешеходным.

Сотрудники КП "Плесо" оперативно выехали на место и взяли пробы оранжевой жижи, которая текла в Днепр. Лабораторные анализы выявили в воде искусственные красители и железо.

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"Похоже, что кто-то помыл автомобиль или что-то более габаритное, а затем слил в ливнесток грядную воду, которая попала по нему в Днепр. Благо, этот слив большого вреда экологии Днепра не принесет", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Специалисты говорят, что возможно грязную воду слили в ливнесток из какой-то автомойки. За такие действия нарушителей нужно выявлять и строго наказывать.

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