ЧП на Печерске: грузовик провалился под землю (фото)

На столичном Печерске произошло необычное ЧП. Многотонный "Камаз" провалился под землю и завалился набок. Грузовик опрокинулся на территории стройки в районе улицы Левандовской, 4.

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На фото опубликованным в социальных сетях видно перевернувшуюся технику.

Фото: Наталья Якименко/Facebook

В киевской мэрии нам сообщили, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

"Строители своими силами подняли технику, спасатели к работам не привлекались. Техника провалилась из-за того, что в этом месте произошел прорыв трубы, вода подмыла грунт и образовался провал. Аварийные бригады будут выполнять ремонтные работы", – сообщил сайту "Сегодня" директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Местные жители тревожатся, что из-за строительства подобно "Камазу", может рухнуть и их дом, но в мэрии пока не могут сказать будут ли проверять ход выполнения работ на территории этой стройки.

Ранее мы писали, что в Харькове на территории рынка на проспекте Тракторостроителей провалился асфальт.

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В летом в центре Киева провалился асфальт у здания Верховной Рады из-за коммунальной аварии.

Видео из соцсетей

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