ЧП в Борисполе: пассажиры пытались провезти бриллианты в нижнем белье (фото)

Мужчина и женщина возвращались из Турции

В Киев пассажиры пытались незаконно ввезти в нижнем белье бриллианты.

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Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Шесть пакетиков с бесцветным камнями, общим весом брутто 39,2 грамма, обнаружили сотрудники таможни при личном досмотре двух пассажиров, прибывших авиарейсом из Стамбула через аэропорт "Борисполь".

"Инспекторы таможни провели устный опрос о наличии у них товаров, подлежащих письменному декларированию. Оба пассажира предоставили отрицательный ответ", – говорится в сообщении.

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Пассажиры – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, киевляне, возвращаясь в Украину с Турции для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал "зелений коридор".

Они добровольно предъявили инспекторам таможни шесть zip-пакетиков с камнями. Четыре из них, общим весом 23,2 грамма, находились в надетых на женщине нижнем белье. Такой же тайник использовал и мужчина.

По данному факту Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их стоимость будет определена дополнительно.

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Ранее мы писали, что на дом бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова было совершено нападение. По итогам нападения из дома Семшова были украдены несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer.

Напомним, предприниматель Дирадж Кумар, владелец ювелирного магазина в индийском штате Бихар, сообщил о пропаже бриллиантовых серег стоимостью около 23 тысяч рупий – их украла крыса.

Смотрите видео – киевлянка нашла в хлебе кольцо с бриллиантами:

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