ЧП в Киеве: пара провалилась под лед (фото)

На Белом озере в Оболонском районе Киева люди и собака провалились под лед.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Гуляя по заледеневшему озеру, пара с собакой провалились под лед.
"К счастью, мужчина смог выбраться, после чего достал из-под воды девушку и пса. Будьте предельно внимательны, когда выходите на лед", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве спасали пса, который провалился под тонкий лед на Днепре.
Смотрите сюжет – как водитель, который хотел покататься по льду, чуть не утонул:
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