ЧП в киевском метро. В каком состоянии мужчина, который упал под поезд

Правоохранители выясняют обстоятельства падения мужчины на рельсы на станции метро "Майдан Независимости"

Правоохранителям и спасателям удалось вытащить пассажира из-под вагона метро в Киеве. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено.

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Спасатели оказали помощь мужчине, который попал под поезд. Фото: ГСЧС

Об этом сообщили в прес-службе ГУНП.

Что произошло

25 июня в 08:47 спасателям поступило сообщение о том, что на станции метро "Майдан Незалежности" под поезд попал человек. На место происшествия выехали спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

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Мужчину подняли на платформу до прибытия спасателей. Фото: ГСЧС

По прибытию было установлено, что на станции метро на пути между вторым и третьим вагонами поезда находился человек, которого подняли на платформу до прибытия спасателей. С помощью медицинских носилок пострадавшего, 1993 года рождения, транспортировали в карету скорой медицинской помощи.

Что говорят в полиции

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Событие должным образом зарегистрировали в управлении полиции метрополитена. Правоохранители устанавливают обстоятельства, по результатам будет дана правовая оценка инцидента.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в киевском метрополитене пьяный мужчина пытался избить пассажира.

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Также напомним, детей научат правилам поведения в киевском метрополитене.

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