Что натворила непогода в Киеве: ветер валил деревья и ветки в городе (фото)

В Киеве сегодня, 26 января, бушевала непогода. Из-за сильного ветра много деревьев и веток оказались поваленными.
Об этом сообщает "Киевзеленбуд" в Facebook.
Так, сильный ветер был с порывами до 15-20 м/с. На балансовых территориях районных КП по содержанию зеленых насаждений было 24 поваленных дерева.
Еще у более 30 растений сломанные ветви.
Отмечается, что больше всего пострадали деревья в зеленых зонах Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов.
На месте уже работают коммунальщики, они убирают ветки с проезжих частей и поваленные деревья. Также там работает техника.
Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены почти 270 населенных пунктов.
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