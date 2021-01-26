Что натворила непогода в Киеве: ветер валил деревья и ветки в городе (фото)

В Киеве сегодня, 26 января, бушевала непогода. Из-за сильного ветра много деревьев и веток оказались поваленными.

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Об этом сообщает "Киевзеленбуд" в Facebook.

Так, сильный ветер был с порывами до 15-20 м/с. На балансовых территориях районных КП по содержанию зеленых насаждений было 24 поваленных дерева.

Еще у более 30 растений сломанные ветви.

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Отмечается, что больше всего пострадали деревья в зеленых зонах Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов.

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На месте уже работают коммунальщики, они убирают ветки с проезжих частей и поваленные деревья. Также там работает техника.

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены почти 270 населенных пунктов.

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