"Чтобы сделать памятник Зеленскому!" В Киеве развалили павильон "Кураж Базара" (фото)

На ВДНХ на месте, где проходил "Кураж Базар", будут строить президентский университет

Владимир Зеленский поручил начать строительство президентского университета. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на ВДНГ развалили павильон, где проходил "Кураж Базар". На его месте будут строить президентский университет.

Об этом в своем Instagram сообщила основательница "Куража" Елена Гудкова.

Реклама

Она рассказала, что не получила даже известия о том, что павильон начали демонтировать. Информацию увидела в соцсетях.

Павильон начали разбирать. Фото: Елена Гудкова/Instagram

Реклама

Поставили перед фактом

По ее словам, о том, что контракт на ВДНХ не продлят, ее команда узнала в начале лета 2021 года. Также она утверждает, что никто не приходил к ней с вопросами о том, что будет после разрушения павильона и какие финансовые потери она понесет.

"Понимая, что на равных с президентом мы не сразимся за павильон, я для себя сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства и вела себя достойно не только в публичном поле, но и с командой, не позволяя себе выносить ссор из избы, как мне советовали многие мои опытные друзья. Я нигде не писала как сломила нас с командой эта ситуация и подход новых "арендаторов", как мы распродавали детскую инклюзивную площадку, какие-то декорации, мебель за пол копейки чтоб хоть что-то, сколько пришлось просто выкинуть", – рассказала Гудкова.

Финансовые потери

Также она сообщила, что ей предлагали арендовать другой павильон на ВДНХ.

"Но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы все равно и близко не приблизились к тому, что имели уже", – добавила основательница Куража.

По ее словам, она не получила даже предложения о помощи или компенсации вложений, а также вариантов адекватного перемещения вполне значимого социального, культурного городского события.

Реклама

Гудкова решила добиться компенсации в размере 1 млн гривен за установленный в 2021 году на деньги благотворителей абсолютного нового лифта. Но пока эти деньги не получили и неизвестно, удастся ли это.

Реакция соцсетей

В Сети возмущены этими событиями. О Кураже вспоминают как об одной из лучших локаций в Киеве.

"Кураж и все воспоминания о нем навсегда где-то глубоко в сердце. Это как потеря близкого человека, и особенно грустно узнать, каковы истинные причины того, что украинцы его потеряли", – пишут под публикацией Гудковой.

Там же многие известные личности выражают поддержу и предлагают помощь.

Так вспоминают о Кураж Базаре. Фото: скриншот с Instagram

В то же время, президента ругают за то, что он вообще решил построить Президентский университет.

"Павильон развалили для того, чтобы построить на 16 гектарах так называемый Президентский университет (имени действующего президента). наверное, это вообще не самое плохое желание — построить огромный современный и красивый вуз, но!.. Заявленный бюджет Президенского университета на ВДНГ – 250 млн долларов. Отремонтируйте то, что уже (или еще!) существует, долбо**ы, а потом новое стройте!", – написал в Facebook Ярослав Коган.

"Красивейший павильон на ВДНХ прямо сейчас уничтожается ради того, что бы Зеленский сделал памятник имени любимого себя", – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали: