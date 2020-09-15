Чудом не загорелось: появились новые подробности и фото с места взрыва под Киевом

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на аварию на газопроводе под Киевом. Он считает, что инцидент мог привести к трагическим последствиям и призвал обследовать другие трубопроводы. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня глубокой ночью в Киевской области произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. Чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси", – написал он.

Замглавы МВД подчеркнул, что спасатели сделали правильно, когда связались с диспетчерами "Укртрансгаза" и потребовали срочно перекрыть поток газа.

"Магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов. Ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого. Не в материальном выражении, я имею в виду, а человеческих жизнях", – отметил Геращенко.

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Также он подчеркнул, что компания должна провести техническое обследование своих трубопроводов.

В то же время на сайте опер атора ГТС Украины уточнили, что эта ситуация не повлияет на транзит в страны ЕС. Поставку газа для потребителей уже организовали через другие газопроводы.

"По предварительным оценкам, возобновление работы этого участка магистрального газопровода займет два-три дня", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 сентября на месте работали шесть человек и четыре единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов. Местные жители говорят, что запах газа то сначала утихнет, то потом снова усилится.

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