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Чудом не загорелось: появились новые подробности и фото с места взрыва под Киевом

15 сентября, 10:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели сделали правильно, когда потребовали сразу перекрыть поток газа

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на аварию на газопроводе под Киевом. Он считает, что инцидент мог привести к трагическим последствиям и призвал обследовать другие трубопроводы. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня глубокой ночью в Киевской области произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. Чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси", – написал он.

Замглавы МВД подчеркнул, что спасатели сделали правильно, когда связались с диспетчерами "Укртрансгаза" и потребовали срочно перекрыть поток газа.

"Магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов. Ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого. Не в материальном выражении, я имею в виду, а человеческих жизнях", – отметил Геращенко.

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Также он подчеркнул, что компания должна провести техническое обследование своих трубопроводов.

В то же время на сайте опер атора ГТС Украины уточнили, что эта ситуация не повлияет на транзит в страны ЕС. Поставку газа для потребителей уже организовали через другие газопроводы.

"По предварительным оценкам, возобновление работы этого участка магистрального газопровода займет два-три дня", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 сентября на месте работали шесть человек и четыре единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов. Местные жители говорят, что запах газа то сначала утихнет, то потом снова усилится.

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газопровод киевская область ГСЧС Антон Геращенко
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