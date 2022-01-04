Чуть не оторвало голову! В Киевском метро произошло ЧП (видео)

В Киеве пьяный мужчина проехался с открытыми дверьми в вагоне метро. В результате он начал выпадать из вагона, но его вовремя подхватили другие пассажиры.
Об этом пишет местный Telegram-канал.
"Чуть не оторвало голову. Если бы не другие пассажиры – эта поездка стала бы для него последней", – говорится в подписи к видео.
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Реакция Киевского метрополитена
Сайту "Сегодня" сообщили, что проверят эту информацию. Нужно выяснить, на какой линии произошел данный случай и как парню удалось открыть двери вагона во время движения поезда.
"Проверим данную информацию", – сообщили нам в Киевском метрополитене.
Ранее мы писали:
- В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошла драка между пассажирами. В результате один из участников конфликта потерял сознание. Ему понадобилась помощь медиков.
- За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Участниками были две пьяные женщины и мужчина.