Чуть не оторвало голову! В Киевском метро произошло ЧП (видео)

Мужчину спасли другие пассажиры, которые ехали в полупустом вагоне

В Киевском метро проверяют, как именно мужчина открыл двери на ходу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяный мужчина проехался с открытыми дверьми в вагоне метро. В результате он начал выпадать из вагона, но его вовремя подхватили другие пассажиры.

Об этом пишет местный Telegram-канал.

Реклама

"Чуть не оторвало голову. Если бы не другие пассажиры – эта поездка стала бы для него последней", – говорится в подписи к видео.

Реакция Киевского метрополитена

Сайту "Сегодня" сообщили, что проверят эту информацию. Нужно выяснить, на какой линии произошел данный случай и как парню удалось открыть двери вагона во время движения поезда.

Реклама

"Проверим данную информацию", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали: