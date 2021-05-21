Дело Медведчука сегодня рассмотрят в суде: к зданию стянули Нацгвардию (фото)

В Киеве пересмотрят решение о домашнем аресте Медведчука – что происходит под зданием суда

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

В Киевском апелляционном суде сегодня, 21 мая, рассмотрят апелляцию о мере пресечения депутата Виктора Медведчука. Заседание начнется в 12:00, к зданию суда уже стянули несколько сотен нацгвардейцев.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Кроме Нацгвардии на месте стоят около 200 титушек.

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В суд уже приехал нардеп Илья Кива. Во дворе он подошел к журналистам и сказал "Медведь придет". Ожидается, что Медведчук приедет около 11:50.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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