Дело на 2,5 млн гривен. В Киеве адвокат подделал документы и завладел двумя квартирами

Киевскому адвокату сообщили о подозрении в мошенничестве за присвоение недвижимости на основании поддельных документов. В течение 2018−2019 годов подозреваемый вместе с сообщниками подделал документы на две квартиры, принадлежавшие умершим лицам.
Об этом сообщает Прокуратура Киева.
При этом одной из них адвокат завладел, используя паспортные данные своего клиента без его ведома.
"С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Общая стоимость незаконно присвоенных квартир составляет 2,5 млн гривен. На данное время на них наложен арест, решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу. Фигуранту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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