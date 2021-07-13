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Дело на 2,7 млн гривен: в "Укрзализныце" подозревают начальника локомотивного депо

13 июля 2021 13:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет

На УЗ работала схема хищения. Фото: коллаж "Сегодня"

На УЗ работала схема хищения. Фото: коллаж "Сегодня"

Начальника локомотивного депо ОАО "Укрзализныця" подозревают в нанесении ущерба на 2,7 грн при закупке запчастей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Так, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский" решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

"В это же время, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам", – говорится в сообщении.

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В результате "Укрзализныце" причинен материальный ущерб на сумму 2,7 млн гривен.

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Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее мы писали, что связанные с руководством НКРЭКУ трейдеры нанесли государству ущерб на 300 млн грн.

Также мы сообщали, что в Киеве директора частного предприятия подозревают в отмывании 78,6 млн гривен. По данным следствия, он вместе с сообщником незаконно легализовал имущество.

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