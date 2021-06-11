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Дело на 420 тысяч: бывший главбух Минкульта пойдет под суд из-за хищения в Музее Революции Достоинства

11 июня 2021 18:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бухгалтер оплатил компании за услуги на 12 тысяч евро больше, чем было необходимо

Киевская прокуратура будет судить экс-бухгалтера Минкульта за хищение. Фото: пресс-служба Прокуратуры/Telegram

Киевская прокуратура будет судить экс-бухгалтера Минкульта за хищение. Фото: пресс-служба Прокуратуры/Telegram

Бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Между Минкультуры и компанией-нерезидентом был заключен договор по услугам организации и проведению конкурса проектов на лучшее предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музея Революции достоинства".

Общая стоимость услуги составила 2, 5 млн гривен.

"Между Министерством культуры осуществлено две оплаты за указанные услуги в иностранной валюте на 23 и 52 тыс. евро соответственно. Вместе с тем, бывший главный бухгалтер Министерства культуры при оплате услуг в евро не убедился в правильности уплаты суммы средств по договору, подписал платежное поручение о перечислении средств со счета Министерства на счет компании-нерезидента и оплатил на 12 тыс. евро больше, чем необходимо", – пишут в сообщении.

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Так, в пересчете в национальную валюту убытки составили около 420 тыс. гривен. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без него.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля СБУ поймала главаря группы террористов на Донбассе, которые подорвали мост и похищали местных жителей.

Также СБУ задержала агента "ЛНР", который работал в сервисном центре МВД.

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