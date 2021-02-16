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Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)

16 февраля, 03:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Константин Богатов уже извинился

Во время стендап-концерта в одном из киевских клубов комика Владислава Капицу ударил, разбив ему очки, депутат Киевсовета от партии"Голос" Константин Богатов.

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Об этом сообщило в Facebook "Телебачення Торонто", сценаристом и соведущим которого является Капица.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, но широко известно о нем стало в понедельник.

По словам комика, депутату не понравилось, что стендапер, который выступал до него, использовал мат и Богатов попытался прервать выступление.

Когда Капица попытался уладить ситуацию, то получил удар в лицо, кроме того от удара у него сломались очки.

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"Телефон отлетает, видео выключается, но часть сохранилась. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было за секунд 20", – рассказал комик.

В ходе конфликта зрители вызвали полицию, а Богатова вывели из зала. Приехавшая позже полиция также предложила депутату покинуть помещение.

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Сообщается, что на следующий день Константин Богатов извинился перед стендапером, отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат – это неправильно.

В партии "Голос" также отреагировали на инцидент, заявив, что считают поведение Богатова недопустимым и пообещали обсудить поведение коллеги на ближайшем собрании фракции в Киевсовете.

"Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", – говорится в заявлении партии.

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Напомним, 5 февраля на заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось блокировки трех телеканалов.

Мы также сообщали, что в Киеве возле станции метро "Левобережная" водитель маршрутного такси подрался с пассажиром.

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Киев депутаты драка комик Киеврада нападение стендап
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