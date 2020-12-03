Держал у горла разбитую бутылку: в киевской церкви мужчина пытался покончить с жизнью (видео)

В Киеве на улице Магнитогорской мужчина пытался совершить самоубийство.

Реклама

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Так, в помещение церкви ворвался мужчина и, держа у горла разбитую бутылку, угрожал покончить жизнь самоубийством. Очевидцы немедленно вызвали полицию.

"Патрульные пытались наладить контакт с человеком, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал", – пишут в полиции.

Подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки и отобрали у него острый предмет.

Реклама

Мужчине вызвали скорую помощь. Предварительно, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

Ранее мы писали, что футболист совершил самоубийство после разрыва контракта с "Манчестер Сити". Джереми покончил жизнь самоубийством в результате депрессии, которая началась после расторжения контракта со стороны клуба.

Также напомним, во Львовской области на территории курортного комплекса были обнаружены тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. По предварительной версии, мать застрелила своих детей, а потом совершила самоубийство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама