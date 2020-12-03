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Держал у горла разбитую бутылку: в киевской церкви мужчина пытался покончить с жизнью (видео)

3 декабря, 11:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Очевидцы немедленно вызвали полицию

В Киеве на улице Магнитогорской мужчина пытался совершить самоубийство.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Так, в помещение церкви ворвался мужчина и, держа у горла разбитую бутылку, угрожал покончить жизнь самоубийством. Очевидцы немедленно вызвали полицию.

"Патрульные пытались наладить контакт с человеком, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал", – пишут в полиции.

Подобрав подходящий момент, патрульные подошли ближе и схватили мужчину за руки и отобрали у него острый предмет.

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Мужчине вызвали скорую помощь. Предварительно, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Его госпитализировали.

Ранее мы писали, что футболист совершил самоубийство после разрыва контракта с "Манчестер Сити". Джереми покончил жизнь самоубийством в результате депрессии, которая началась после расторжения контракта со стороны клуба.

Также напомним, во Львовской области на территории курортного комплекса были обнаружены тела 36-летней женщины и двух ее дочерей – пяти и девяти лет. По предварительной версии, мать застрелила своих детей, а потом совершила самоубийство.

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Киев церковь самоубийство патрульная полиция

Источник: Сегодня

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