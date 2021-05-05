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Дерзкое ограбление в Киеве – похитили 5 миллионов гривен и пытались сжечь свое авто

5 мая, 15:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В столице двое злоумышленников напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами – все обстоятельства дерзкого преступления

В Киеве на улице Евгения Харченко в Дарницком районе неизвестные ударили мужчину и отобрали сумку, где было почти 5 миллионов гривен. Кроме того, подозреваемые пытались поджечь свой автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники заранее готовились к преступлению, ведь узнали, что потерпевший планирует заключить финансовую сделку (приобрести квартиру). Они ждали мужчину, а после совершенного скрылись на авто.

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"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили маршрут движения транспортного средства правонарушителей. Впоследствии установили местонахождение фигурантов и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали их в городе Одесса в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 рождения. Один из них ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль", – рассказал начальник криминальной полиции Дарницкого управления полиции Игорь Падюк.

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Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что полиция разоблачила преступную группировку, участники которой крали элитные автомобили в нескольких областях Украины.

Также напомним, в Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями.

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