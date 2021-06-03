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Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работу

3 июня, 11:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В администрации рынка утверждают, что рейдерского захвата не было, а в полиции случившееся называют конфликтом на фоне выяснения прав собственности

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве группа неизвестных напала на рынок "Столичный" – они вломились в один из павильонов и устроили в нем погром. Едва не дошло до столкновений с правоохранителями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Инцидент произошел утром 3 июня. На место событий прибыли патрульные, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназ.

Хотя злоумышленники применяли дымовые шашки и петарды, до силового противостояния не дошло.

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/ Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, конфликт произошел на фоне выяснения прав собственности.

"Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен. Сейчас полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный", – добавили в Нацполиции.

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/ Фото: Нацполиция

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В ближайшее время действиям участников конфликта дадут правовую оценку и примут решение о привлечении их к ответственности.

/ Фото: Нацполиция

По данным "Обозревателя", задержано не менее четырех нападавших. Всего в "захвате" участвовало не менее 80 человек в балаклавах, бронежилетах и кевларовых касках. Они пробрались в здание рынка по лестницам и начали громить его топорами, кувалдами и ломами.

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Тем временем в Telegram рынка заверили, что рейдерского захвата не было, но рынок временно прекращает работу – до перезаключения договоров между продавцами и арендодателем и погашения задолженностей за коммунальные услуги.

Там же уточнили, что сторонами конфликта являются компании "ОИЛСИ" и "РСПГ "Столичный" с одной стороны и "Продовольственный хаб "Столичный" с другой. Владельцев "Хаба" обвинили в незаконном захвате рынка в 2020 году.

Напомним, что в апреле Нацгвардия заблокировала работу николаевского рынка "Колос", сотрудники которого игнорировали карантинные ограничения.

Смотрите также, как на киевских рынках придерживаются правил карантина:

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