Десятки миллионов: сколько будет стоить ремонт сгоревшего костела Святого Николая

По состоянию на вечер 6 сентября украинцы перечислили 5 млн 840 тыс. гривен

Ткаченко рассказал стоимость ремонта после пожара в Костеле святого Николая. Коллаж: "Сегодня"

На восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо минимум 75 миллионов гривен.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Сейчас ждем заключения ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания", — сообщил министр.

Ткаченко рассказал, что по предварительной оценке специалистов на восстановление памятника понадобится от 75 млн грн. Средства, которые перечисляют предприниматели, физические и юридические лица, пойдут на ликвидацию последствий пожара внутри костела. Остаток от собранных средств, выделит государство.

"Сумма сборов, к счастью, меняется каждый час. По состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс. гривен. И еще около 20 млн гривен пожертвовали бизнесмены. Что показывает неравнодушие бизнеса и украинцев к нашему культурному наследию. А также и то, что в кризисных ситуациях мы объединяемся", — добавил Ткаченко.

Три этапа реконструкции

Во время первого этапа будут проводиться срочные противоаварийные мероприятия, и именно на них собираются средства.

Второй этап касается закупки органа.

"Общаемся с производителем относительно разработки максимально релевантной замены органа. Для того чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которые сейчас собираются благотворительные взносы. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", – сообщил министр.

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Третий этап – реставрационные работы фасада костела.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка костела святого Николая, а также орган.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположения органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировало до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Ранее мы сообщали, что Monobank выделит 1 млн гривен на восстановление костела cвятого Николая.

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