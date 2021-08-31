Дежурят круглосуточно. Киевляне ополчились против стройки у Днепра на Никольской слободке (фото, видео)

В Киеве вспыхнул очередной строительный скандал, связанный со спорной застройкой. Речь идет о Никольской Слободке, где застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне, что возмутило местных жителей и активистов. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вчера здесь было жарко от эмоций.
Люди вышли на митинг против захвата прибрежной территории. Вместо пляжа и подходов к нему тут хотят построить высотные дома. Конфликты с застройщиком на улице Никольско-Слободской возникают тут уже не первый раз.
По словам активистов, им приходиться регулярно следить за действиями строителей.
Причиной митинга стало очередное появления тут строительного забора. Часть забора демонтировали. Местные жители договорились дежурить тут круглосуточно и не позволить застройщику начать работы.
Застройщик уверяет, что у него есть все документы на земельный участок, но в тоже время не показывает их людям.
Что думают местные жители и активисты
Местные жители и активисты, хотят оставить берег Днепра свободным от застройки.
"Мы хотим, чтобы наши дети могли свободно подходить к Днепру, чтобы тут был пляж, зона отдыха, а не очередные высотки, без школ, без больниц, без дорог", – рассказал сайту "Сегодня" один из протестующих.
По мнению активистов, территории нужно предоставить охранный статус и запретить застройщику попытки зайти сюда со строительной техникой.
"Жители Никольской Слободки объединились и уже имеют мощные результаты, но остановка произвольного строительства небоскребов на берегу задача первоочередная. Это строительство остается на пути организации настоящей рекреационной зоны, создание которой уже определено решениями Киевсовета, которые разработала и инициировала мощная местная община", – написала на своей странице в социальных сетях активист и общественный деятель Ольга Рутковская.
Сейчас строительный забор демонтирован, а за порядком на месте следят сотрудники муниципальной охраны и полиции.
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